В Татарстане столкнулись микроавтобус и автомобиль, два человека погибли

КАЗАНЬ, 20 мар — РИА Новости. Микроавтобус Ford и автомобиль "Газель" столкнулись в Елабужском районе Татарстана, в результате два человека погибли и пятеро пострадали, сообщили в ГУМЧС России по Татарстану.

"В 5.36 мск 20 марта поступило сообщение о том, что на 1016-м километре автодороги М-7 "Москва-Уфа" на выезде с парковки кафе произошло столкновение двух автомобилей. В результате два человека погибли и пятеро пострадали", — сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, столкновение микроавтобуса Ford и автомобиля "Газель" произошло на выезде с парковки кафе "Тургай". Автобус, как установлено, вез пассажиров из Уфы в Казань.

На место выехала оперативная группа, а также пожарные и спасатели пожарно-спасательного гарнизона из Елабуги. Сотрудники МЧС при помощи специального гидравлического аварийно-спасательного инструмента помогли пострадавшим выбраться из автомобилей.