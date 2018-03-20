В Татарстане столкнулись микроавтобус и автомобиль, два человека погибли

КАЗАНЬ, 20 мар — РИА Новости. Микроавтобус Ford и автомобиль "Газель" столкнулись в Елабужском районе Татарстана, в результате два человека погибли и пятеро пострадали, сообщили в ГУМЧС России по Татарстану.
По данным МЧС, столкновение микроавтобуса Ford и автомобиля "Газель" произошло на выезде с парковки кафе "Тургай". Автобус, как установлено, вез пассажиров из Уфы в Казань.
На место выехала оперативная группа, а также пожарные и спасатели пожарно-спасательного гарнизона из Елабуги. Сотрудники МЧС при помощи специального гидравлического аварийно-спасательного инструмента помогли пострадавшим выбраться из автомобилей.