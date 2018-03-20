Руководство сгоревшего приюта в Приморье назвало возможную причину поджога

ВЛАДИВОСТОК, 20 мар — РИА Новости. Сотрудники приюта для бездомных, где ночью при пожаре погибло 4 человека, считают, что причиной ЧП был поджог, сообщила РИА Новости организатор приюта Татьяна Лисенкова.
Ранее сообщалось, что следователи начали проверку по факту гибели четырех человек на пожаре в частном доме во Владивостоке. В здании находился приют для бездомных, сообщил РИА Новости представитель учреждения. Всего в доме жило 18 человек, рассказал волонтер приюта. По данным источника в правоохранительных органах, причиной пожара стало замыкание проводки. Прокуратура начала проверку законности размещения в доме подобной категории граждан.
"Большая площадь, которая пострадала, не могла просто так загореться. Это поджог… Кроме того, курение и распитие спиртного в доме и на территории строго запрещено", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, неизвестные в течение последнего года также несколько раз поджигали машины волонтеров приюта. Лисенкова утверждает, что это не могут быть жители соседних домов.
Как рассказал РИА Новости один из волонтеров приюта, именно это помогло спасти жизни людей – они услышали звон сигнализации и выбрались из дома.
По его словам, здание всегда было сырое, и оголенной проводки в нем не было. Волонтер также рассказал, что перед пожаром он находился в доме и не слышал шагов или других звуков, которые бы говорили о приближении посторонних.