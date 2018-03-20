Руководство сгоревшего приюта в Приморье назвало возможную причину поджога

ВЛАДИВОСТОК, 20 мар — РИА Новости. Сотрудники приюта для бездомных, где ночью при пожаре погибло 4 человека, считают, что причиной ЧП был поджог, сообщила РИА Новости организатор приюта Татьяна Лисенкова.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку по факту гибели четырех человек на пожаре в частном доме во Владивостоке. В здании находился приют для бездомных, сообщил РИА Новости представитель учреждения. Всего в доме жило 18 человек, рассказал волонтер приюта. По данным источника в правоохранительных органах, причиной пожара стало замыкание проводки. Прокуратура начала проверку законности размещения в доме подобной категории граждан.

"Большая площадь, которая пострадала, не могла просто так загореться. Это поджог… Кроме того, курение и распитие спиртного в доме и на территории строго запрещено", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, неизвестные в течение последнего года также несколько раз поджигали машины волонтеров приюта. Лисенкова утверждает, что это не могут быть жители соседних домов.

"В доме была установлена противопожарная сигнализация, она сработала", — сказала Лисенкова.

Как рассказал РИА Новости один из волонтеров приюта, именно это помогло спасти жизни людей – они услышали звон сигнализации и выбрались из дома.

По его словам, здание всегда было сырое, и оголенной проводки в нем не было. Волонтер также рассказал, что перед пожаром он находился в доме и не слышал шагов или других звуков, которые бы говорили о приближении посторонних.