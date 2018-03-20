Трое погибших при пожаре в приюте в Приморье были прикованы к постели

Пожар в приюте для бездомных во Владивостоке. 20.03.18

Пожар в приюте для бездомных во Владивостоке. 20.03.18

ВЛАДИВОСТОК, 20 мар — РИА Новости. Трое из четверых погибших при пожаре в приюте во Владивостоке были прикованы к постели, сообщил РИА Новости волонтер, который там работал.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку по факту гибели 4 человек на пожаре в частном доме во Владивостоке. В здании находился приют для бездомных, сообщил РИА Новости представитель учреждения. По данным источника в правоохранительных органах, причиной пожара стало замыкание проводки. Горела крыша и стены одноэтажного здания. Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

"Один из четверых погиб в реанимации – он до последнего вытаскивал людей из горящего дома. Трое, которые погибли в доме, — это люди, прикованные к постели", — сказал собеседник.

Всего в доме, по его словам, жили 18 человек.

Волонтер рассказал, что раньше также был бездомным, но потом здесь ему помогли восстановить документы и вернуться к нормальному образу жизни.

Старший помощник прокурора Приморья Елена Телегина сообщила РИА Новости, что прокуратура Приморья выяснит, насколько законно было там размещать постояльцев.

"Прокуратура проводит проверку законности организованной в сгоревшем доме деятельности по предоставлению услуг по размещению там граждан с круглосуточным пребыванием, проверяющие выясняют, имел ли данный объект официальный статус объекта социального назначения, предназначенного для размещения там подобной категории граждан", — отметила собеседница.

"После выяснения всех обстоятельств будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования", — сказала Телегина.