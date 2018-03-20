В Приморье возбудили дело после гибели четырех человек при пожаре

ВЛАДИВОСТОК, 20 мар — РИА Новости. Следователи возбудили дело по факту гибели 4 человек при пожаре в частном доме в Приморье, сообщил РИА Новости представитель краевого СУСК РФ.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку по факту гибели 4 человек на пожаре в частном доме во Владивостоке. В здании находился приют для бездомных, сообщил РИА Новости представитель учреждения. По данным источника в правоохранительных органах, причиной пожара стало замыкание проводки.

"Дело возбуждено по части 3 статьи 109 "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", — сказал собеседник агентства.