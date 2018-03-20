При строительстве станции метро в Москве обвалился грунт

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Провал грунта длиной в десять метров, шириной в шесть метров и глубиной в четыре метра произошел на проезжей части при строительстве станции метро на юго-востоке Москвы, перекрыто движение по двум полосам из четырех, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"При строительстве станции метро "Юго-Восточная" произошло проседание грунта на тротуаре и проезжей части улицы Ферганская. Глубина провала – четыре метра, длина – десять метров, ширина – шесть метров", — сказал собеседник агентства

Из-за ЧП перекрыто движение транспорта по двум полосам из четырех. Обстоятельства происшествия выясняются.