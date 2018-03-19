Генерал Дрыманов назвал обвинение во взятке за должность зама абсурдом

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Руководитель московского главка СК РФ Александр Дрыманов отверг обвинения в получении взятки от своего бывшего первого заместителя Дениса Никандрова за назначение на должность, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда, где его допрашивают по делу полковника Михаила Максименко.

"Насколько мне известно, я был заявлен в качестве свидетеля со стороны обвинения, но почему-то прокурор меня не пригласил. На протяжении всего расследования я неоднократно общался с сотрудниками ФСБ. Они неоднократно мне поясняли, что никаких претензий ко мне нет", — сказал Дрыманов.

При этом Дрыманова, по собственным словам, возмутило то, что гособвинитель в ходе процесса зачитал рапорт сотрудника ФСБ о том, что генерал Денис Никандров сообщил о передаче взятке Дрыманову за назначение на должность "посредством неперсонифицированной дебетовой карты".

"Данное обвинение является полностью абсурдным. Никандров прошел отборные комиссии, в том числе в Администрации президента. Карта, которая якобы мне была передана, на данный момент не активирована и не принадлежит никакому клиенту. Таким образом, карта не активирована, и на ней нет денежных средств. Поэтому говорить о взятке, по меньшей мере, некорректно", — пояснил генерал.

Сейчас идет процесс по делу главы Управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко, чья защита и добилась вызова Дрыманова на допрос. При этом в материалах дела Максименко содержится информация как минимум о двух преступлениях, которые, по утверждению обвинения, совершены именно Дрымановым.

Из уголовного дела следует, что генерал "за незаконное денежное вознаграждение" предпринял "меры к решению вопроса" по освобождению "авторитета" Итальянца (Андрея Кочуйкова) из-под стражи. Взятку Дрыманову, по заявлению прокурора Бориса Локтионова, передал бизнесмен-посредник Дмитрий Смычковский, объявленный ныне в розыск.

Вторую взятку, как следует из оглашенных в суде материалов, Дрыманов якобы получил от своего теперь уже бывшего первого заместителя генерала Дениса Никандрова. Как следует из оглашенного рапорта, Никандров рассказал следствию, что "в качестве благодарности за содействие его назначению на должность первого заместителя руководителя ГСУ по Москве, а также за общее покровительство на службе" передал Дрыманову 9850 евро.

Уголовное дело в отношении Дрыманова не возбуждалось, поскольку это может сделать только председатель СК РФ Александр Бастрыкин. По делу Максименко Дрыманов проходит свидетелем, при этом обвинение его для допроса вызывать не стало.