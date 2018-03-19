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Дрыманов заявил, что будет жаловаться Чайке на следствие по делу Шакро

Сюжет:
Задержание сотрудников СК РФ (174)
11:1419.03.2018
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкРуководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве Александр ДрымановРуководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве Александр Дрыманов
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Руководитель московского главка СК РФ Александр Дрыманов заявил журналистам перед допросом, что подготовил жалобу генеральному прокурору Юрию Чайке на следствие по делу о коррупции высших офицеров Следственного комитета.

Первый заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве, генерал-майор юстиции Денис Никандров, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, в Лефортовском суде Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении срока ареста. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Я уверен, что генпрокурор Чайка не в курсе, что здесь происходит. Подготовлена жалоба на его имя и в Госдуму на нарушения процессуального законодательства в отношении всего следствия", — сказал Дрыманов, пришедший на процесс в генеральской форме.

В частности, по мнению генерала, нарушением является факт проведения в его отношении негласных следственных действий. Генерал отметил, что по УПК РФ расследовать такие обвинения в отношении офицеров СК РФ должен сам Следственный комитет.

Следствие по этому делу ведет ФСБ РФ.

Сейчас идет процесс по делу главы Управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко, чья защита и добилась вызова Дрыманова на допрос. При этом в материалах дела Максименко содержится информация как минимум о двух преступлениях, которые, по утверждению обвинения, совершены именно Дрымановым.

Александра Ламонов в Мосгорсуде. 17 октября 2017
© Фото : АГН Москва/Антон Кардашов
Ламонов рассказал подробности передачи взятки за освобождение Итальянца
Из уголовного дела следует, что генерал "за незаконное денежное вознаграждение" предпринял "меры к решению вопроса" по освобождению "авторитета" Итальянца (Андрея Кочуйкова) из-под стражи. Взятку Дрыманову, по заявлению прокурора Бориса Локтионова, передал бизнесмен-посредник Дмитрий Смычковский, объявленный ныне в розыск.

Вторую взятку, как следует из оглашенных в суде материалов, Дрыманов якобы получил от своего теперь уже бывшего первого заместителя генерала Дениса Никандрова. Как следует из оглашенного рапорта, Никандров рассказал следствию, что "в качестве благодарности за содействие его назначению на должность первого заместителя руководителя ГСУ по Москве, а также за общее покровительство на службе" передал Дрыманову 9850 евро.

Уголовное дело в отношении Дрыманова не возбуждалось, поскольку это может сделать только председатель СК РФ Александр Бастрыкин. По делу Максименко Дрыманов проходит свидетелем, при этом обвинение его для допроса вызывать не стало.

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