Дрыманов заявил, что будет жаловаться Чайке на следствие по делу Шакро

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Руководитель московского главка СК РФ Александр Дрыманов заявил журналистам перед допросом, что подготовил жалобу генеральному прокурору Юрию Чайке на следствие по делу о коррупции высших офицеров Следственного комитета.

"Я уверен, что генпрокурор Чайка не в курсе, что здесь происходит. Подготовлена жалоба на его имя и в Госдуму на нарушения процессуального законодательства в отношении всего следствия", — сказал Дрыманов, пришедший на процесс в генеральской форме.

В частности, по мнению генерала, нарушением является факт проведения в его отношении негласных следственных действий. Генерал отметил, что по УПК РФ расследовать такие обвинения в отношении офицеров СК РФ должен сам Следственный комитет.

Следствие по этому делу ведет ФСБ РФ.

Сейчас идет процесс по делу главы Управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко, чья защита и добилась вызова Дрыманова на допрос. При этом в материалах дела Максименко содержится информация как минимум о двух преступлениях, которые, по утверждению обвинения, совершены именно Дрымановым.

Из уголовного дела следует, что генерал "за незаконное денежное вознаграждение" предпринял "меры к решению вопроса" по освобождению "авторитета" Итальянца (Андрея Кочуйкова) из-под стражи. Взятку Дрыманову, по заявлению прокурора Бориса Локтионова, передал бизнесмен-посредник Дмитрий Смычковский, объявленный ныне в розыск.

Вторую взятку, как следует из оглашенных в суде материалов, Дрыманов якобы получил от своего теперь уже бывшего первого заместителя генерала Дениса Никандрова. Как следует из оглашенного рапорта, Никандров рассказал следствию, что "в качестве благодарности за содействие его назначению на должность первого заместителя руководителя ГСУ по Москве, а также за общее покровительство на службе" передал Дрыманову 9850 евро.

Уголовное дело в отношении Дрыманова не возбуждалось, поскольку это может сделать только председатель СК РФ Александр Бастрыкин. По делу Максименко Дрыманов проходит свидетелем, при этом обвинение его для допроса вызывать не стало.