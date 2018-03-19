Мосгорсуд допросит генерала СК Дрыманова по делу полковника Максименко

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Мосгорсуд допросит руководителя столичного главка СК РФ генерала Александра Дрыманова по делу о взятках начальника управления собственной безопасности СК РФ полковника Михаила Максименко.

Заседание назначено на 11.00.

В материалах дела Максименко содержится информация как минимум о двух преступлениях, которые, по утверждению обвинения, совершены именно Дрымановым.

Из уголовного дела следует, что генерал "за незаконное денежное вознаграждение" предпринял "меры к решению вопроса" по освобождению "авторитета" Итальянца (Андрея Кочуйкова) из-под стражи. Взятку Дрыманову, по заявлению прокурора Бориса Локтионова, передал бизнесмен-посредник Дмитрий Смычковский, объявленный ныне в розыск.

Вторую взятку, как следует из оглашенных в суде материалов, Дрыманов якобы получил от своего теперь уже бывшего первого заместителя генерала Дениса Никандрова. Как следует из оглашенного рапорта, Никандров рассказал следствию, что "в качестве благодарности за содействие его назначению на должность первого заместителя руководителя ГСУ по Москве, а также за общее покровительство на службе" передал Дрыманову 9850 евро.

Уголовное дело в отношении Дрыманова не возбуждалось, поскольку это может сделать только председатель СК РФ Александр Бастрыкин. По делу Максименко Дрыманов проходит свидетелем, при этом обвинение его для допроса вызывать не стало.

Максименко вменяется получение взятки в 500 тысяч долларов за освобождение из СИЗО криминального авторитета по кличке Итальянец (Анрей Кочуйков), а также получение 50 тысяч долларов от бизнесмена из Петербурга Бадри Шенгелия за "лоббирование" возбуждения уголовного дела о краже у него дорогих часов марки Hublot.