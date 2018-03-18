Один из участников группы "Пикник" выписан после ДТП под Владимиром

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Врачи Гусь-Хрустальной городской больницы (Владимирская область) выписали одного из попавших в ДТП музыкантов группы "Пикник", состояние остальных пациентов стабилизировалось, наблюдается положительная динамика, рассказал РИА Новости в воскресенье директор регионального департамента здравоохранения Александр Кирюхин.

"Врачи выписали одного из пострадавших, он находился на амбулаторном лечении. Но он находился в больнице, ухаживал за своим отцом", — рассказал Кирюхин.

Речь идет о музыканте Станиславе Шклярском, сыне лидера группы Эдмунда Шклярского.

"Друзья, я еду домой. Спасибо всем, кто нас поддерживает, ставит на ноги и предлагает свою помощь. Вас очень много… Сразу скажу, что у папы таз не сломан. Все настроены оптимистично!", — написал Станислав Шклярский на своей странице в Facebook.

Он также заверил, что презентация альбома группы "Инкогнито", основателем которой он является, состоится, как и было заявлено, мероприятие планируется на следующей неделе.

"По поводу выступлений группы "Пикник" прошу не идти на поводу у домыслов, а дождаться официальной информации", — подчеркнул Шклярский.

Ближайшее выступление "Пикника" должно состояться 25 марта в калининградском театре "Янтарь Холл". Пока на сайте коллектива нет информации об его переносе или отмене.

Директор регионального депздрава рассказал РИА Новости, что состояние остающихся в больнице музыкантов стабилизировалось.

"Есть положительная динамика… Но им еще нужно побыть в больнице", — пояснил он.

Микроавтобус Volkswagen с музыкантами группы "Пикник" попал в ДТП 12.10 мск 16 марта на 50-м километре автодороги Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума. По предварительной информации, водитель Honda выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Камазом" и Volkswagen. В результате ДТП пострадали семь человек: водители двух легковых автомобилей, а также пятеро пассажиров Volkswagen. В Гусь-Хрустальной городской больнице находились пять участников группы "Пикник", их состояние врачи первоначально оценивали как средней тяжести.