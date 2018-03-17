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Происшествия

В Петербурге спасли ребенка, позвонившего в "01", но не знавшего свой адрес

01:0917.03.2018
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© РИА Новости / Александр КожохинПерейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фотоПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кожохин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар — РИА Новости. Спасатели в Санкт-Петербурге смогли отыскать и спасти 5-летнего мальчика, который позвонил в пожарную службу из горящей квартиры, но не смог сказать, где он живет, сообщает городское ГУМЧС.

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© Fotolia / sebra
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Тревожный звонок поступил на номер "01" 15 марта около 17.00. Ребенок сообщил, что в квартире, где он находится, загорелась кровать. Однако он не смог назвать свой адрес.

"Диспетчер пыталась успокоить мальчика, подсказать ему, как следует действовать. Покинуть квартиру он не мог, дверь была заперта снаружи, да и силы покидали наглотавшегося едкого дыма ребенка. Он сказал лишь, что уже не может встать, постепенно голос стал затихать, слышны были кашель, а позже и хрипы малыша", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, на помощь спасателям пришли силовики, которые определили два примерных адреса места жительства ребенка. Они оказались в разных концах города: в Выборгском и Московском районах.

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© РИА Новости / Руслан Кривобок
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"Тогда и направились колесить по указанным районам в поисках возможного возгорания семь пожарно-спасательных расчетов, включая автолестницу и газодымозащитную службу. Спасатели пристально вглядывались в многотысячные окна бесконечных многоэтажек двух спальных районов. Вдруг кто-то из боевого расчета 21-й пожарно-спасательной части заметил дым, выходивший из окна квартиры на последнем этаже 9-этажного дома на улице Есенина", — отметили в ГУМЧС.

В это же время дым из квартиры, где находился ребенок, почувствовали соседи, которые также вызвали спасателей. Они потушили огонь в квартире. За минуту до появления спасателей мать ребенка вернулась домой и нашла уже потерявшего сознание сына.

"Подоспевшие спасатели эвакуировали обоих на свежий воздух и приступили к ликвидации возгорания. Мальчика осмотрели врачи скорой помощи, с диагнозом "отравление смесью дымов" он был госпитализирован. Сейчас его жизни уже ничто не угрожает, он находится под наблюдением медиков", — отмечается в сообщении.

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