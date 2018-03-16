В Петербурге девять школьников остаются в больнице из-за отравления

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — РИА Новости. В больнице в настоящее время остаются девять детей после отравления таблетками в школе Санкт-Петербурга, в их организме обнаружено лекарственное средство "Феназепам", сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

"По состоянию на 16 марта (17.00) в стационаре ДГКБ №5 остаются 9 детей. Сегодня из отделения реанимации в 12.00 переведены трое детей на 13-е отделение для дальнейшего наблюдения и лечения — состояние средней тяжести, стабильное, самочувствие удовлетворительное", — написала Митянина в Twitter

Она также сообщает, что по результатам исследования у всех детей, поступивших больницу после отравления неизвестными таблетками, "обнаружено в крови и моче лекарственное средство феназепам".

В четверг в школе №97 семиклассники отравились после принятия таблеток. Дети почувствовали себя плохо в ходе урока, сразу же был приглашен школьный врач, который после осмотра принял решение о вызове скорой помощи. Скорая приехала в течение 10 минут, трое детей были госпитализированы в состоянии средней тяжести, 11 — направлены в больницу для профилактики и промывания. Спустя два часа еще трое детей пожаловались на недомогание, их также увезла скорая помощь.