СК возбудил дело о нападении на Юлию Скрипаль

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения в Британии на россиянку Юлию Скрипаль, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
По словам Петренко, расследование проведут "в соответствии с требованиями российского законодательства и нормами международного права".
"Следствием планируется привлечение к расследованию высококвалифицированных экспертов, а также следователи готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании", — добавила она.
"Дело Скрипаля"
Москва хотела получить доступ к материалам расследования, но Лондон в этом отказал.
Позже премьер-министр Тереза Мэй прямо обвинила Россию в причастности к отравлению и огласила перечень мер, направленных против Москвы. Лондон вышлет 23 российских дипломата, приостанавливает все двусторонние контакты на высшем уровне, а также отзывает приглашение Лаврову посетить столицу Британии.
В российском МИД назвали действия Лондона "информационно-политическим шоу", а обвинения "абсолютно сумасшедшими". В ведомстве отметили, что Москва в ближайшее время подготовит адекватный ответ на действия Лондона, в том числе вышлет британских дипломатов.