Коммунальные службы устраняют последствия провала грунта в центре Москвы

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Провал грунта произошел в районе Краснохолмской набережной в центре Москвы, коммунальные службы уже приступили к восстановительным работам, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

"В районе Краснохолмской набережной произошел провал грунта. Коммунальные службы в настоящее время находятся на месте. Проведено обследование территории, начаты восстановительные работы", — заявили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что в районе инцидента возможно временное ограничение движения автотранспорта — ограничения могут затронуть небольшой участок Шлюзовой набережной. "Просим водителей выбирать маршруты объезда в период проведения работ на Краснохолмской и Шлюзовой набережной", — добавили в пресс-службе.