Жители Якутска ищут драгоценные слитки, выпавшие из самолета

ВЛАДИВОСТОК, 16 мар – РИА Новости. Жители Якутска на следующий день после инцидента в местном аэропорту, где из самолета при взлете выпали драгоценные слитки, продолжают искать ценный груз, сообщил РИА Новости представитель управления Гагаринского округа города.

"Сегодня местные жители еще активно продолжают искать груз", — сказал собеседник агентства.

По его словам, не в компетенции властей информировать людей о том, что, по данным компании-владельца груза, все слитки уже собраны.

В соцсетях публикуются видео, на которых видно, как по заснеженным участкам в районе аэропорта бродят люди в поисках драгоценностей, некоторые обследуют территорию на машинах.

Накануне, 15 марта, при взлете из аэропорта "Якутск" у грузового самолета Ан-12 авиакомпании "Нимбус" воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. Экипаж принял решение о возврате в Якутск. Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту "Маган".

Следственный комитет РФ позже сообщил, что створку грузового лифта самолета, по предварительным данным, сорвало из-за смещения неправильно зафиксированного груза — концентрата, содержащего драгоценный металл в слитках весом около 9,3 тонны. При этом часть груза рассыпалась по взлетно-посадочной полосе, отмечали следователи.

Станислав Бородюк, глава московского представительства канадской компании Kinross Gold, которой принадлежат выпавшие слитки, пояснил РИА Новости, что в составе слитков Доре есть серебро и золото, но преимущественно серебро, так как груз был с золото-серебряного месторождения Купол. По его словам, все упавшие слитки собрали и поместили на хранение.