В Томске женщина разделась догола в отделении банка

НОВОСИБИРСК, 15 мар – РИА Новости. Женщина в четверг разделась догола в отделении "Совкомбанка" в Томске, в банке сообщили, что она психически нездорова.

В четверг в соцсетях появилось видео, на котором женщина разделась догола и забралась на стол в одном из офисов банка. Сотрудникам и клиентам она сказала, что разделась, потому что ее "банк раздел до последнего клиента".

"Мы сожалеем о том, что данное видео попало в публичное поле. Женщина из размещенного ролика не является заемщицей нашего банка, у нее нет кредитов и, соответственно, никаких задолженностей перед "Совкомбанком". Мотивы ее поступка нам неизвестны. Она страдает расстройством психики и наблюдается у психиатра. Считаем публичное размещение данного видео неэтичным, прежде всего по отношению к этой женщине", — сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

На место прибыли сотрудники полиции, которые передали женщину медработникам.