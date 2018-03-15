В Новосибирске осужденный пытался сбежать из здания суда, выпрыгнув из окна

НОВОСИБИРСК, 15 мар — РИА Новости. Осужденный пытался сбежать из здания суда в Новосибирске, выпрыгнув из окна четвертого этажа, сообщил РИА Новости представитель УФССП по региону.

Вскоре после неудачной попытки побега мужчину задержали.

"Сегодня в здание Центрального районного суда на судебное заседание прибыл гражданин вместе с мамой. После оглашения приговора судьей покинул здание суда, выпрыгнув из окна четвертого этажа", — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов оперативно отреагировал, увидев произошедшее, и оповестил резервную группу.

"После непродолжительного преследования гражданин был задержан и передан сотрудникам полиции", — сказал представитель УФССП.

Как сообщили в суде, в зале заседания на четвертом этаже в четверг рассматривалось уголовное дело в отношении Александра Марченко, обвиняемого в совершении преступления по статье УК РФ "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

"Приговором суда от 15 марта Марченко А. А. признан виновным в совершении преступления… ему назначено наказание в виде одного года и семи месяцев лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на два года", — говорится в сообщении. Мера пресечения Марченко с подписки о невыезде была изменена на содержание под стражей до вступления приговора в силу.

В суде отметили, что сразу после провозглашения приговора в 12.05 (08.05 мск) осужденный сбежал из зала суда, выпрыгнув из окна. На место вызвали бригаду скорой помощи. Сотрудники конвойной службы установили, что угрозы жизни и здоровью осужденного нет.