КС прекратил дело жителя Сочи, осужденного за сруб дерева на своем участке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар — РИА Новости. Конституционный суд РФ (КС) в четверг прекратил в связи с оправданием заявителя слушание жалобы на закон Краснодарского края, по которому жителя Сочи осудили на 1,5 года условно за срубленное на его участке дерево, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

КС прекратил производство по делу о проверке конституционности части 3 статьи 1 закона Краснодарского края "Об охране зелёных насаждений в Краснодарском крае", на основании которой в 2014 году администрация Сочи утвердила перечень древесных пород, требующих особой охраны. В КС обратился житель Сочи Артём Катунцев, который, в соответствии с оспариваемой нормой, был осуждён на 1,5 года условно.

Перед началом заседания КС в четверг представитель законодательного собрания Краснодарского края Денис Воронцов заявил ходатайство о прекращении производства по делу в связи с тем, что поставленный заявителем перед судом вопрос получил своё разрешение вне конституционного судопроизводства. Судьям КС был представлен текст вынесенного накануне в среду решения кассационной инстанции Краснодарского краевого суда, в соответствии с которым заявитель был оправдан.

"(КС) определил прекратить производство по настоящей жалобе ввиду того, что в настоящее время жалоба перестала быть допустимой. Полный текст определения будет направлен сторонам незамедлительно", — огласил председатель КС Валерий Зорькин.

История вопроса

Заявитель был осуждён, поскольку, не получив необходимых разрешительных документов, при монтаже забора на собственном земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, распорядился вырубить одно дерево — мушмулу и три лианы — глицинии, входящих в утверждённый список особо охраняемых зелёных насаждений, который был опубликован в СМИ, а также размещён на официальном сайте органа местного самоуправления.

Государственное обвинение посчитало, что действия Катунцева нанесли муниципальному образованию ущерб в размере 125 тысяч рублей. Лазаревский районный суд города Сочи признал заявителя виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 260 УК РФ (Незаконная рубка не отнесённых к лесным насаждениям деревьев, лиан, совершённая в крупном размере), назначив ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.