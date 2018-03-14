Под Рязанью ликвидировали мужчину, устроившего стрельбу по полицейским

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Сотрудники полиции совместно с СОБР отдела Росгвардии по Рязанской области ликвидировали мужчину, открывшего стрельбу по правоохранителям, сообщает МВД по региону.

Инцидент произошел в деревне Залесное-Чулково. Местные жители сообщили в полицию, что нетрезвый 55-летний мужчина, который был неоднократно судим, ходит по двору своего дома с охотничьим ружьем. На место прибыла оперативная группа, которая обнаружила, что мужчина заперся в здании.

"При попытке участкового поговорить с ним он произвел несколько выстрелов из ружья в сторону полицейских", — сообщили в ведомстве.

Прибывшие на место офицеры СОБР Росгвардии открыли ответный огонь. При досмотре его дома они обнаружили охотничье ружье и десять патронов.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, прокуратуры и следователи.

"Применение табельного оружия предварительно признано правомерным", — говорится в сообщении МВД.