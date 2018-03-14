В Ногинске в жилом доме обнаружили шесть тел

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Количество тел, найденных в жилом доме в Ногинске выросло до шести, заявили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

Причину смерти в полиции не уточнили.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир дома в поселке Красный электрик обнаружены тела женщины и трех несовершеннолетних детей. В подмосковном главке Следственного комитета заявили, что видимых признаков насильственной смерти нет. При этом на кухне были открыты газовые конфорки — для сушки белья или для обогрева. Следствие не исключает, что женщина и дети отравились газом.

Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, еще два тела нашли в квартире этажом выше. По предварительным данным, эти люди также погибли от отравления газом.