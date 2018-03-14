Пострадавшим при взрыве газа в Петербурге выплатят компенсации

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар — РИА Новости. Пострадавшим при взрыве газа в жилом доме в Санкт-Петербурге власти города выплатят от 100 до 250 тысяч рублей, сообщил журналистам глава городского комитета по соцполитике Александр Ржаненков.
По его словам, "проблем и затяжек при выплатах никаких не будет".
Как сообщил вице-губернатор Николай Бондаренко, выплаты по оказанию экстренной соцпомощи начались в среду. На данный момент по этому вопросу к чиновникам обратились 11 человек
"Выплаты будут выдаваться в день написания заявления", — сказал чиновник.
Хлопок газа с последующим возгоранием произошел во вторник в жилом доме на проспекте Народного ополчения, 219. Обрушились наружные стены на восьмом и девятом этажах. Частичные повреждения получили восемь квартир. Из здания были эвакуированы жильцы, в том числе шесть лежачих больных, которые временно размещены в одном из лечебных учреждений, один человек пострадал и был госпитализирован.