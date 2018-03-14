Пострадавшим при взрыве газа в Петербурге выплатят компенсации

Жилой дом на улице Народного Ополчения в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв газа. 13 марта 2018

Жилой дом на улице Народного Ополчения в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв газа. 13 марта 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар — РИА Новости. Пострадавшим при взрыве газа в жилом доме в Санкт-Петербурге власти города выплатят от 100 до 250 тысяч рублей, сообщил журналистам глава городского комитета по соцполитике Александр Ржаненков.

"Сумма выплат составит от 100 до 250 тысяч, уже получены три заявления на сумму 100 тысяч, остальные до 150 тысяч рублей,", — сказал чиновник.

По его словам, "проблем и затяжек при выплатах никаких не будет".

Как сообщил вице-губернатор Николай Бондаренко, выплаты по оказанию экстренной соцпомощи начались в среду. На данный момент по этому вопросу к чиновникам обратились 11 человек

"Выплаты будут выдаваться в день написания заявления", — сказал чиновник.

Хлопок газа с последующим возгоранием произошел во вторник в жилом доме на проспекте Народного ополчения, 219. Обрушились наружные стены на восьмом и девятом этажах. Частичные повреждения получили восемь квартир. Из здания были эвакуированы жильцы, в том числе шесть лежачих больных, которые временно размещены в одном из лечебных учреждений, один человек пострадал и был госпитализирован.