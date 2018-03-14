Число пострадавших в ДТП с трамваем в Ульяновске возросло до девяти

САМАРА, 14 мар — РИА Новости. Девять человек пострадали в результате ДТП с трамваем в Ульяновске, трое из них госпитализированы, сообщил в среду РИА Новости источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось о семи пострадавших. ГИБДД проводит проверку по факту ДТП.

"В ДТП пострадали девять человек. Из них три человека госпитализированы, еще четверым была оказана помощь в травмпункте, двое от госпитализации отказались", — уточнила собеседница агентства. Она добавила, что травмы всех пострадавшие "не тяжелые".

По данным пресс-службы УМВД по региону, около 9.10 (8.10 мск) в среду на улице Камышинская в районе моста через реку Свияга трамвай сошел с рельсового полотна, а затем столкнулся со световой опорой.