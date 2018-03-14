В Петербурге открыли горячую линию для жильцов дома, где взорвался газ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар — РИА Новости. Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга, где от взрыва газа пострадал жилой дом, открыла "горячие линии" для телефонных обращений по ЧП.

Хлопок газа с последующим возгоранием произошел во вторник в жилом доме на проспекте Народного ополчения, 219. Обрушились наружные стены на восьмом и девятом этажах. Частичные повреждения получили восемь квартир. Из здания были эвакуированы жильцы, в том числе шесть лежачих больных, которые временно размещены в одном из лечебных учреждений, один человек пострадал и был госпитализирован.

"По спискам пострадавших: 576-13-00; по восстановлению утраченных документов: 576-94-96; по социальным выплатам денежных средств: 576-13-34", — сообщается на сайте администрации Красносельского района.

Районные власти уточняют, что те, кто желает оказать благотворительную помощь пострадавшим, могут обращаться по телефонам комплексного центра социального обслуживания на Второй Комсомольской улице: 242-35-73, 242-35-65.

Как сообщал в среду городской комитет по социальной политике, жильцам поврежденных после взрыва газа в жилом доме на проспекте Народного ополчения в Санкт-Петербурге квартир будет оказана экстренная социальная помощь. Для этого необходимо обратиться с заявлением в администрацию Красносельского района. Решение о назначении помощи будет принимать специальная комиссия. Согласно закону Петербурга, в зависимости от количества членов семьи, проживавших в сгоревшем помещении, размер оказываемой помощи может составить от 100 тысяч рублей до 250 тысяч рублей.