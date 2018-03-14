В Калужской области задержали членов "спящей ячейки" ИГ*

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Калужской области четырех членов "спящей ячейки" группировки "Исламское государство"*.

Задержанные — жители Ямало-Ненецкого автономного округа. Возглавлял ячейку эмиссар, прошедший боевую подготовку в Сирии. В Россию он приехал для организации терактов.

Личности задержанных пока не разглашаются. Задержали ли самого эмиссара, из сообщения не ясно. Расследование деятельности ячейки продолжается, подчеркивает ФСБ.

"Спящие ячейки"

Создание "спящих ячеек", которые зачастую даже не контактируют с вербовщиком напрямую, в последнее время стало одной из тенденций развития международного терроризма. Как отмечали в Национальном антитеррористическом комитете, террористы активно используют для этого социальные сети, а привлечением сторонников у них занимаются "специалисты самого высокого профиля".

Все начинается с безобидного бытового общения в соцсетях, рассказали в НАК. Потом оно переходит к религиозным вопросам, молодые люди попадают в закрытые группы в мессенджерах с высоким уровнем криптозащиты. Там и происходит вербовка.

Затем вербовщики определяются, где использовать новичка: надо ли ему выехать за границу, остаться на месте и ждать указаний, стать террористом-одиночкой или же войти в группу.

По статистике спецслужб, за прошлый год в России предотвратили 25 терактов.

* Террористическая организация, запрещенная в России.