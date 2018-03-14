Врачи рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве газа в Петербурге

Жилой дом на улице Народного Ополчения в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв газа. 13 марта 2018

Жилой дом на улице Народного Ополчения в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв газа. 13 марта 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар — РИА Новости. Мужчина, госпитализированный после взрыва газа в жилом доме на юго-востоке Петербурга, получил ожоги 10% тела, сообщил РИА Новости представитель НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Во вторник вечером в жилом девятиэтажном панельном доме на проспекте Народного ополчения, 219 произошёл хлопок газа. Обрушились наружные стены на восьмом и девятом этажах. По данным городского управления МЧС, частичные повреждения получили восемь квартир. Из здания были эвакуированы 82 человека, в том числе шесть лежачих больных, которые временно размещены в одном из лечебных учреждений города. Бригадой скорой помощи на месте происшествия были осмотрены два человека. Один из них от госпитализации отказался, второй — мужчина 35 лет — доставлен в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

"Состояние пострадавшего средней тяжести, он будет переведён из реанимации в общее ожоговое отделение. Площадь ожогов тела — 10%", — сказал собеседник агентства.

Управлением Следственного комитета РФ по Петербургу возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".