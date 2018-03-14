В Ульяновске проводят проверку после ДТП с трамваем

САМАРА, 14 мар — РИА Новости. ГИБДД проводит проверку по факту ДТП с трамваем в Ульяновске, в котором пострадали семь человек, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

По данным пресс-службы, 14 марта 2018 года около 9.10 (8.10 мск) на улице Камышинская в районе моста через реку Свияга произошел сход трамвая с рельсового полотна, после чего транспортное средство столкнулось со световой опорой.

"Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП в Засвияжском районе города Ульяновска… По предварительным данным, в результате ДТП пострадали семь человек", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, назначены соответствующие экспертизы.

