МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Мосгорсуд рассмотрит жалобу на решение районного суда об изъятии квартир и другого имущества у близких полковника МВД Дмитрия Захарченко, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
В декабре 2017 года Никулинский суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял в доход государства имущество бывшего борца с коррупцией и его семьи на многие миллиарды рублей. Речь идет не только о наличности почти на 9 миллиардов рублей, найденной в квартире сестры Захарченко, но и о 23 квартирах и машино-местах в Москве, а также элитных автомобилях. Защита расценивала намерение отобрать имущество до приговора как "правовой беспредел" и обжаловала это решение.
Расследование по трем эпизодам преступлений Захарченко завершено, он знакомится с материалами дела. Экс-полицейский обвиняется в том, что предупредил руководство "Нота-банка" о предстоящих обысках, и в двух эпизодах получения взятки.
Вторая взятка полковника — дисконтная карта в ресторане "Ля Маре" со скидкой 50%, полагает СК. Следствие считает, что Захарченко получил взятку 3,5 миллиона рублей путем скидки в ресторане.
Захарченко вину полностью отрицает, утверждает, что карточка была оформлена на генерала Лаушкина, и 800 тысяч тоже получил он. Кроме этого, экс-полицейский утверждает, что никого об обысках не предупреждал.