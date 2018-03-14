МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Мосгорсуд рассмотрит жалобу на решение районного суда об изъятии квартир и другого имущества у близких полковника МВД Дмитрия Захарченко, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Апелляционная жалоба на решение Никулинского суда по иску Генеральной прокуратуры к Захарченко и другим ответчикам назначена на 9.35 в Московском городском суде", — сказала собеседница агентства.

В декабре 2017 года Никулинский суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял в доход государства имущество бывшего борца с коррупцией и его семьи на многие миллиарды рублей. Речь идет не только о наличности почти на 9 миллиардов рублей, найденной в квартире сестры Захарченко, но и о 23 квартирах и машино-местах в Москве, а также элитных автомобилях. Защита расценивала намерение отобрать имущество до приговора как "правовой беспредел" и обжаловала это решение.

Расследование по трем эпизодам преступлений Захарченко завершено, он знакомится с материалами дела. Экс-полицейский обвиняется в том, что предупредил руководство "Нота-банка" о предстоящих обысках, и в двух эпизодах получения взятки.

Одна из взяток — 800 тысяч долларов, которые, по версии следствия, через посредников владелец сети элитных ресторанов "Ля Маре" Меди Дусс передал полковнику за покровительство. По этому эпизоду свидетелем проходит генерал Алексей Лаушкин. Как следует из показаний последнего, с которыми ознакомилось РИА Новости, он получил деньги от ресторатора и передал их полковнику ФСБ Дмитрию Сенину. Последний заочно обвиняется в посредничестве и самовольном оставлении места службы — он объявлен в розыск. Кроме того, по этому эпизоду был арестован водитель Сенина.

Вторая взятка полковника — дисконтная карта в ресторане "Ля Маре" со скидкой 50%, полагает СК. Следствие считает, что Захарченко получил взятку 3,5 миллиона рублей путем скидки в ресторане.

Захарченко вину полностью отрицает, утверждает, что карточка была оформлена на генерала Лаушкина, и 800 тысяч тоже получил он. Кроме этого, экс-полицейский утверждает, что никого об обысках не предупреждал.