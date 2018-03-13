С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар — РИА Новости. Спасатели рассматривают две версии взрыва в жилом доме в Петербурге — хлопок бытового газа и хлопок газового баллона, сообщил начальник ГУМЧС по Санкт-Петербургу Алексей Аникин.

Хлопок газа с последующим возгоранием произошел во вторник в жилом доме на проспекте Народного ополчения, 219. Обрушились наружные стены на восьмом и девятом этажах здания. Из здания эвакуированы 82 жильца, в том числе шесть лежачих больных, которые временно размещены в одном из лечебных учреждений, один человек пострадал и был госпитализирован. Поисковые работы завершены.

"Работают специалисты. В том числе изучают различные версии. На сегодняшний момент у нас две версии — хлопок бытового газа и возможность хлопка от газового баллона", — сообщил Аникин журналистам.

"В том числе будем работать с человеком, который пострадал. Он пока не может нам ничего рассказать", — добавил он.