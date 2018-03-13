Осужденный за смерть девочки астраханский нейрохирург оспорит приговор

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мар — РИА Новости, Иван Капустин. Осужденный за смерть шестилетней девочки астраханский нейрохирург, за которого вступилась Национальная медицинская палата под руководством известного детского хирурга Леонида Рошаля, оспорит свой приговор 29 марта. Информация об этом размещена в разделе "Делопроизводство" на сайте Астраханского областного суда.

Полтора месяца назад Ленинский районный суд Астрахани приговорил к двум годам и 11 месяцам ограничения свободы врача-нейрохирурга областной детской клинической больницы, из-за неосторожности которого скончалась шестилетняя девочка. Также его лишили права заниматься медицинской деятельностью на этот же срок.

В Национальной медицинской палате осужденного астраханского нейрохирурга называют уникальным специалистом, который ежедневно спасал множество детей, "вытаскивал с того света новорожденных 900-граммовых детей с кровоизлиянием в мозг". Как сообщили в пресс-службе медпалаты Рошаля, выводы независимой экспертизы качества оказания медицинской помощи подтверждают, что доказательства, которые принимал суд, были сделаны на основании некомпетентной экспертизы.

"Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор назначено на 29 марта", — говорится на сайте суда.

Суд установил, что 19 мая 2016 года врач провел девочке эндоскопическую нейрохирургическую операцию в областной детской клинической больнице имени Силищевой. Через два дня после операции ребенок стал жаловаться на боль, головокружение и тошноту, стал вялым и потерял аппетит. Состояние девочки резко ухудшилось, произошла остановка сердца, спасти ее не удалось.

Национальная медицинская палата намерена держать это дело на контроле и защищать астраханского доктора.