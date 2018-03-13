В Петербурге после взрыва в жилом доме эвакуировали почти 30 человек

Последствия взрыва в девятиэтажном жилом доме в Санкт-Петербурге. 13 марта 2018

Последствия взрыва в девятиэтажном жилом доме в Санкт-Петербурге. 13 марта 2018

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Порядка 30 человек эвакуировали после взрыва бытового газа в 9-этажном жилом доме в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Ранее сообщалось о взрыве бытового газа в подъезде жилого дома 219 на улице Народного ополчения.

"Проведена эвакуация 30 жильцов", — сказал собеседник агентства.

По его словам, для пострадавших готовится пункт временного размещения на базе гимназии номер 399, которая находится в 600 метрах от места ЧП.