В Петербурге после взрыва в жилом доме эвакуировали почти 30 человек

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Порядка 30 человек эвакуировали после взрыва бытового газа в 9-этажном жилом доме в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
Ранее сообщалось о взрыве бытового газа в подъезде жилого дома 219 на улице Народного ополчения.
"Проведена эвакуация 30 жильцов", — сказал собеседник агентства.
По его словам, для пострадавших готовится пункт временного размещения на базе гимназии номер 399, которая находится в 600 метрах от места ЧП.