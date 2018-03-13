В Петербурге в жилом доме прогремел взрыв

Последствия взрыва в девятиэтажном жилом доме в Санкт-Петербурге. 13 марта 2018

Последствия взрыва в девятиэтажном жилом доме в Санкт-Петербурге. 13 марта 2018

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В многоэтажке в Красносельском районе Санкт-Петербурга прогремел взрыв. Затем одна из квартир загорелась, рассказали в МЧС.

Инцидент произошел на проспекте Народного Ополчения, дом 219. Эвакуировали 20 человек, их разместят в пункте временного размещения на базе гимназии № 399.

В Петербурге в доме 219 на проспекте Народного ополчения от взрыва обрушились верхние этажи подъезда.

Разрушены 4 квартиры.

О жертвах пока не сообщается pic.twitter.com/6AFLeThfJ4 — MargoSavazh (@MargaritaSavazh) 13 марта 2018 г.

Пострадали два человека. Одного из них госпитализировали с ожогами.

Кроме того, обрушились панельные перекрытия седьмого, восьмого и девятого этажей.

​По его словам, причиной ЧП мог стать взрыв бытового газа.