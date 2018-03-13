Скончался соратник Бориса Березовского, осужденный по "делу Аэрофлота"

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Владелец газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев сообщил о смерти бывшего топ-менеджера "Аэрофлота", подельника Бориса Березовского, Николая Глушкова.

"Николай Глушков. 1949-2018", — написал Кудрявцев в Facebook.

Глушков скончался сегодня ночью в Кингстоне — районе на западе Лондона, рассказал РИА Новости источник, знакомый с бывшим топ-менеджером. На вопрос о том, какова причина смерти, он ответил: "Умер. Как Борис Березовский", — но не пояснил, что именно это означает.

Собеседник агентства добавил, что Глушков задолжал в России почти 10 миллиардов рублей, и эти долги могут перейти его правоприемникам, если такие объявятся. По данным на сайте Федеральной службы судебных приставов, за Глушковым числятся долги на 9,66 миллиарда рублей — 7,4 миллиарда по решению Савеловского суда и еще более двух миллиардов — по решению Головинского суда Москвы.

В марте прошлого года Савеловский суд заочно приговорил Глушкова к восьми годам заключения по делу о хищении у "Аэрофлота" более 122 миллионов долларов.

По данным следствия, в 1990-е Березовский фактически создал в руководстве "Аэрофлота" свое "лобби", внедрив туда людей из подконтрольных структур. Среди них были первый заместитель гендиректора авиакомпании Глушков, заместитель гендиректора по коммерческим вопросам Александр Красненкер и другие.

С их подачи компания приняла ряд решений о размещении средств и взятии кредитов у швейцарских фирм, подконтрольных Березовскому и Глушкову. В результате были похищены более двухсот миллионов рублей, полагает следствие.

В 1999 году Генпрокуратура возбудила уголовное дело о злоупотреблениях в бывшем руководстве "Аэрофлота", обвинения предъявили Березовскому, Глушкову и Красненкеру. Однако вскоре обвинения с Березовского сняли, а топ-менеджеров приговорили к условным срокам.

В 2010 году Глушков получил политическое убежище в Великобритании.