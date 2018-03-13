Геодезический знак убил жителя Ямала, пытавшегося срубить его на дрова

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 мар — РИА Новости. В Ямало-Ненецком автономном округе на пожилого мужчину рухнул геодезический знак. Пострадавший скончался на месте, сообщили в региональном СК.

По предварительным данным, накануне два жителя тундры обнаружили в районе реки Мессояха деревянный геодезический знак и решили срубить его на дрова.

"В процессе рубки конструкция обрушилась", — говорится в сообщении СК. Погибший был 1946 года рождения.

На месте происшествия работают следователи. Они пытаются выяснить все обстоятельства случившегося, а также найти собственника геодезического объекта. Опрошен свидетель, назначена судебно-медицинская экспертиза тела погибшего.