В Москве у мужчины изъяли более 60 экзотических животных

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Мировой суд в Москве оштрафовал фермера на 15 тысяч рублей за содержание экзотических зверей — игуан, крокодилов, черепахи, пингвинов и изъял у него всех животных, сообщили РИА Новости в пресс-службе Щербинского суда Москвы.

"Мировым судьей установлено, что на территории крестьянского (фермерского) хозяйства индивидуальный предприниматель Э.С. Хачатурян содержал игуан зеленых, хамелеона, обезьян колобусов, крокодилов гавиаловых, приматов игрунков, гиббонов, черепаху звездчатую, птиц-носорогов, лемуров катта, пингвинов Гумбольдта (всего 63 особи). Документы, подтверждающие законность происхождения и владения указанными животными, у предпринимателя отсутствовали", — сказали в суде.

Данные животные подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Суд признал фермера виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 8.35 КоАП (хранение, содержание редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, охраняемых международными договорами).

"Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей с конфискацией животных", — отметили в пресс-службе.

Решение вступило в законную силу. Кому передадут конфискованных животных, не уточняется.