В Москве у мужчины изъяли более 60 экзотических животных

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Мировой суд в Москве оштрафовал фермера на 15 тысяч рублей за содержание экзотических зверей — игуан, крокодилов, черепахи, пингвинов и изъял у него всех животных, сообщили РИА Новости в пресс-службе Щербинского суда Москвы.
Данные животные подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
Суд признал фермера виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 8.35 КоАП (хранение, содержание редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, охраняемых международными договорами).
"Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей с конфискацией животных", — отметили в пресс-службе.
Решение вступило в законную силу. Кому передадут конфискованных животных, не уточняется.