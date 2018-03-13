В Омске пойдет под суд лжепродавец оборудования для майнинга криптовалют

НОВОСИБИРСК, 13 мар – РИА Новости. Ленинский суд Омска рассмотрит дело местного жителя, которому вменяется хищение у жителей Новосибирска и Санкт-Петербурга двух миллионов рублей под видом продавца оборудования для майнинга криптовалют, сообщает во вторник прокуратура Омской области.
"По мнению следствия, летом 2017 года данный гражданин, вступив в предварительный сговор с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, разместил на сайте в сети интернет объявление о продаже компьютерного оборудования, используемого для добычи криптовалюты. В действительности сообщники таким оборудованием не обладали, а объявление разместили с целью хищения денежных средств граждан", — говорится в сообщении.
В прокуратуре пояснили, что в июле 2017 года житель Новосибирска решил купить оборудование и связался с "продавцами", один из которых представился поставщиком оборудования из Китая и предложил покупателю доказать, что у него имеются 1,5 миллиона рублей.
"Согласно распределенным ролям житель Омска в одном из местных отделений банка по подложным документам получил денежные средства в размере 1,5 миллиона рублей, которые совместно с другим сообщником впоследствии были похищены и потрачены на личные нужды. Аналогичным образом в августе 2017 года злоумышленники похитили денежные средства покупателя из Санкт-Петербурга в размере 500 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что при очередной попытке снятия денег один из сообщников был задержан сотрудниками охраны банка и передан полиции. Он содержится под стражей и признал свою вину. Второй подозреваемый устанавливается.