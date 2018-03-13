В Тюменской области начали проверку после приземления аэростата на дорогу

Приземление аэростата на обочину автодороги в районе деревни Борки Тюменской области. 10 марта 2018

Приземление аэростата на обочину автодороги в районе деревни Борки Тюменской области. 10 марта 2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мар — РИА Новости. Следствие проводит доследственную проверку по факту приземления аэростата (воздушного шара) на обочину автодороги в районе деревни Борки Тюменской области, сообщает во вторник уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

"Владельцы аэростата говорят, что они планово там приземлились. Истинные причины приземления мы будем выяснять", — сказал РИА Новости во вторник представитель уральского СУ на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, 10 марта около 11.00 местного времени (9.00 мск) на обочину автодороги в районе деревни Борки Тюменского района Тюменской области совершил посадку аэростат. При посадке воздушного судна предварительно никто не пострадал, уточняет СУСК.

"Следователями Тюменского следственного отдела на транспорте Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по данному факту проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.