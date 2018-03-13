Житель Омска избил мать и попытался спрятать тело в мусоропроводе

НОВОСИБИРСК, 13 мар – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Омска, которого подозревают в жестоком избиении собственной матери, тело которой он пытался спрятать в мусоропроводе, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.

По версии следствия, инцидент произошел 8 марта в квартире дома, расположенного на улице Заозерная в Омске.

"Сорокатрехлетний мужчина в состоянии алкогольного опьянения стал жестоко избивать свою мать, догнал пытавшуюся спастись пенсионерку на лестничной площадке, где нанес множество ударов по голове, а когда женщина потеряла сознание, предполагая, что мать скончалась, с целью сокрытия следов преступления пытался спрятать ее в мусоропроводе, однако женщина застряла, после чего подозреваемый ушел спать в свою квартиру", — отметили в управлении.

Пенсионерку обнаружили соседи и вызвали скорую помощь, однако жизнь женщине не удалось спасти, она скончалась в больнице, добавили в СК.

"В настоящее время проводятся следственные действия, подозреваемый задержан, следствие намерено избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

По факту смерти 67-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей", уточнили в ведомстве.