Источник сообщил о задержании поездов из-за схода вагонов на Транссибе

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. После железнодорожной аварии под Красноярском задержали движение шести пассажирских поездов, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

ЧП случилось накануне вечером на перегоне Камарчага — Таежный Красноярской железной дороги: с рельсов сошли семь хвостовых вагонов с углем. Обошлось без пострадавших и угрозы экологии. На месте работают восстановительные бригады, устанавливаются причины инцидента. После проверки эксперты оценят работу железнодорожников по исполнению требований федерального законодательства.

Источник уточнил, что движение по четному пути уже восстановлено реверсивным способом. Аварийно-восстановительные работы на месте аварии планируется завершить к 23.00 мск вторника.

Ранее в пресс-службе Красноярской железной дороги сообщали, что из-за происшествия отменены электропоезда №6446 Красноярск — Заозерная и №6427 Уяр — Красноярск. Задержан электропоезд №6445 Заозерная — Красноярск. С опозданием следуют пассажирские поезда №348 Красноярск — Северобайкальск, №100 Москва — Владивосток, № 605 Карабула — Красноярск, №124 Абакан — Красноярск, №82 Москва — Улан-Удэ. Движение других поездов дальнего следования и электричек идет в соответствии с графиком.