Источник сообщил о задержании поездов из-за схода вагонов на Транссибе

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. После железнодорожной аварии под Красноярском задержали движение шести пассажирских поездов, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Источник уточнил, что движение по четному пути уже восстановлено реверсивным способом. Аварийно-восстановительные работы на месте аварии планируется завершить к 23.00 мск вторника.
Ранее в пресс-службе Красноярской железной дороги сообщали, что из-за происшествия отменены электропоезда №6446 Красноярск — Заозерная и №6427 Уяр — Красноярск. Задержан электропоезд №6445 Заозерная — Красноярск. С опозданием следуют пассажирские поезда №348 Красноярск — Северобайкальск, №100 Москва — Владивосток, № 605 Карабула — Красноярск, №124 Абакан — Красноярск, №82 Москва — Улан-Удэ. Движение других поездов дальнего следования и электричек идет в соответствии с графиком.