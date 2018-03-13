В Приморье мужчина заперся в машине и угрожал полицейским гранатой

ВЛАДИВОСТОК, 13 мар — РИА Новости. Пьяный мужчина в Уссурийске заперся в машине и угрожал взорвать гранату, она оказалась учебной, сообщил РИА Новости представитель отдела ГО и ЧС городского округа.

"Мужчина был остановлен полицией, когда начали разбираться, он стал угрожать гранатой. Гранату изъяли, оказалось, что она учебная", — сказал собеседник агентства.

По его словам, также поступила информация, что он требовал разговора с кандидатом в президенты РФ Ксенией Собчак. В полиции не подтвердили эту информацию. В ходе инцидента никто не пострадал.

В управлении СК РФ по Приморскому краю сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье 318 "Применение насилия в отношении представителя власти".