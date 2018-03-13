На Камчатке возможно сильное землетрясение магнитудой почти 8,0

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Сильное землетрясение магнитудой около 8,0 прогнозируется в районе Северных Курил и южной части Камчатского полуострова до конца 2018 года, предупреждает Центр "Антистихия".

"В районе Северных Курильских островов и южной части полуострова Камчатка действует среднесрочный прогноз землетрясения магнитудой М>7,7 по 1 декабря 2018 года", — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Отмечается, что для островов Южных Курил до 1 июля этого года сохраняется прогноз землетрясения магнитудой более 7,4.

По данным Центра "Антистихия", в прошлом году уровень сейсмической опасности на территории России превысил показатель 2016 года. За 11 месяцев 2017 года в РФ было зарегистрировано 465 землетрясений магнитудой 3,5 (в 2016 — 449). Высокая сейсмическая активность сохраняется в Курило-Камчатской и Сахалинской сейсмических зонах уже 12 лет.

В 2017 году на территории Дальневосточного федерального округа 43 из 299 землетрясений магнитудой 5,0 и более вызвали толчки силой от 2 до 4 баллов и ощущались в прилегающих к эпицентрам населенных пунктах (за аналогичный период 2016 года — 287 землетрясений, из них 46 магнитудой 5,0 и более). Жертв, разрушений и ЧС, вызванных сейсмическими событиями в 2017 году, не зарегистрировано.