В Москве психически больной астраханец поджег приемную ФСБ

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Психически больной пожилой мужчина поджег стену приемной ФСБ на Кузнецком мосту в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Пенсионер из Астрахани в воскресенье подошел с плакатом к приемной ФСБ, облил вход горючей жидкостью и поджег. На место прибыл наряд полиции, огонь правоохранители потушили сами, не вызывая пожарных.

"Мужчину доставили в ОВД, где выяснилось, что он страдает психическим заболеванием. На него составили протокол о мелком хулиганстве, также ему была вызвана скорая помощь", — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что мужчина говорил несвязно.

В ноябре 2015 года художник-акционист Петр Павленский поджег входную дверь здания ФСБ на Лубянской площади. Суд обязал его выплатить 1 миллион рублей в качестве штрафа и компенсации за испорченное имущество. Позднее он получил политическое убежище во Франции, где продолжил свои акции. Так, в октябре Павленский устроил возгорание в отделении местного банка, после чего его направили на лечение в психиатрический стационар.