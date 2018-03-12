В Подмосковье завели дело после того, как собаки загрызли прохожего

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбудили после того, как в Истринском районе Подмосковья стая бродячих собак загрызла прохожего, сообщается в понедельник в Telegram-канале СК РФ.

"Вчера в Истринском районе было обнаружено тело мужчины с рваными ранами… Кроме того, в местную больницу с аналогичными ранами поступила женщина. Установлено, что на местных жителей напала стая агрессивных бродячих собак", — сказано в сообщении.

Следователи опрашивают очевидцев и чиновников, ответственных за эту сферу. Виновным в халатности, если они будут установлены, будет грозить до пяти лет лишения свободы.

Собак, которые, предположительно, загрызли мужчину, уже удалось поймать, сообщили ранее местные власти. По данным муниципалитета, искусанная собаками девушка остается в больнице в стабильном тяжелом состоянии.

Какая судьба ожидает пойманных собак, не уточняется.