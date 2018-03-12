Бывший чиновник комитета по образованию в Петербурге угнал такси

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар — РИА Новости. Сотрудники полиции в Петербурге задержали 23-летнего угонщика такси, который оказался бывшим чиновником городского комитета по образованию, сообщает пресс-служба-регионального ГУМВД.

По данным ведомства, в субботу в полицию обратился 38-летний гражданин одной из среднеазиатских республик, работающий таксистом в Петербурге. Он рассказал, что ночью, подвозя пассажира, заехал на автозаправочную станцию на улице Замшина и вышел из машины. В это время его пассажир, воспользовавшись оставшимися в замке зажигания ключами, похитил автомобиль Hyundai Solaris.

"Сотрудники ГИБДД у дома 1 на площади Ленина задержали мужчину, управлявшего указанным автомобилем. Похитителем оказался 23-летний чиновник", — говорится в сообщении.

Как сообщил РИА Новости представитель ведомства, в настоящее время задержанный отпущен из полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, угонщик не справился с управлением на выезде на Арсенальную набережную и врезался в бетонное перекрытие. Угнанный им автомобиль был взят таксистом в аренду.

В свою очередь в Смольном РИА Новости сообщили, что речь идёт о бывшем старшем инспекторе планово-финансового отдела городского комитета по образованию.

"Он с 5 марта не являлся уже сотрудником комитета. Он еще в феврале подавал заявление об увольнении по собственному желанию. Он у нас проработал около полугода", — сказал представитель комитета.