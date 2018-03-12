Бывший чиновник комитета по образованию в Петербурге угнал такси

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар — РИА Новости. Сотрудники полиции в Петербурге задержали 23-летнего угонщика такси, который оказался бывшим чиновником городского комитета по образованию, сообщает пресс-служба-регионального ГУМВД.
"Сотрудники ГИБДД у дома 1 на площади Ленина задержали мужчину, управлявшего указанным автомобилем. Похитителем оказался 23-летний чиновник", — говорится в сообщении.
Как сообщил РИА Новости представитель ведомства, в настоящее время задержанный отпущен из полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В свою очередь в Смольном РИА Новости сообщили, что речь идёт о бывшем старшем инспекторе планово-финансового отдела городского комитета по образованию.
"Он с 5 марта не являлся уже сотрудником комитета. Он еще в феврале подавал заявление об увольнении по собственному желанию. Он у нас проработал около полугода", — сказал представитель комитета.