В Кемеровской области нашли квартирного вора по следам на снегу

КЕМЕРОВО, 12 мар — РИА Новости. Полицейские в городе Анжеро-Судженск задержали подозреваемого в ограблении квартиры, проследив за ним по следам на снегу, которые привели от места преступления прямо к его жилищу, сообщает в главк МВД по Кемеровской области.

По данным управления, потерпевшим стал 40-летний местный житель, который заявил, что неизвестный проник в его дом и похитил электроинструменты и бытовую технику.

Сотрудники полиции выяснили, что вор проник в квартиру, разбив окно. Под ним они обнаружили следы, которые привели к дому на соседней улице. Там подозреваемый был задержан.

Подозреваемым оказался ранее судимый 35-летний местный житель. При обыске полицейские обнаружили и изъяли все похищенное имущество, которое было спрятано в подполье.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 158 УК ("Кража с незаконным проникновением в жилище"), санкции которой предусматривают до шести лет лишения свободы. Похищенное имущество вернули владельцу.