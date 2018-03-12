С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар — РИА Новости. Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 2 годам условно 52-летнюю жительницу города Веру Петрову, которая вывесила на балконе плакат с экстремистским призывом, сообщила в понедельник объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

Ранее сообщалось, что петербурженка 1965 года рождения 28 августа 2017 года на балконе своей квартиры, расположенной в одном из домов на территории Красногвардейского района, разместила плакат, содержавший призыв к убийствам на почве межнациональной розни. Плакат провисел около 6 часов, после чего был снят полицейскими по заявлению прохожих.

Петрова вину признала. "Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года", — говорится в сообщении. Женщина признана виновной в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждению ненависти либо вражды (часть 1 статьи 280 и часть 1 статьи 282 УК РФ).