Осужденный за экстремизм журналист РБК Соколов просит об УДО

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Журналист РБК Александр Соколов, который получил 3,5 года колонии по обвинению в экстремизме, просит об условно-досрочном освобождении, сообщает официальный сайт Тверского суда Москвы.

"Ходатайство об условно-досрочном освобождении зарегистрировано", — говорится в карточке дела.

Тверской суд Москвы 10 августа прошлого года приговорил Соколова к 3,5 годам колонии общего режима. На скамье подсудимых также находились бывший редактор газеты "Дуэль" Юрий Мухин, Валерий Парфенов и Кирилл Барабаш. По мнению следствия, они участвовали в движении, связанном с запрещенной в России экстремистской организацией "Армия воли народа", и имели целью расшатывать политическую обстановку в стране.

В срок наказания Соколову засчитали чуть больше двух лет, которые он провел в СИЗО. Согласно приговору, ему ограничили свободу на один год — после освобождения из колонии он не сможет менять место жительства или регистрации без уведомления правоохранительных органов.

Пресс-секретарь РБК Егор Тимофеев заявил, что в медиахолдинге не понимают и не принимают решения Тверского суда, приговорившего Соколова к 3,5 года колонии общего режима, и будут и дальше поддерживать корреспондента.