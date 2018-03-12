Под Истрой отловили бродячих собак, напавших на людей

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Сотрудники специальной организации отловили бродячих собак, которые насмерть загрызли мужчину и покусали женщину в Подмосковье, дано поручение активизировать работу с бродячими животными, сообщил руководитель администрации городского округа Истра Андрей Дунаев.

Ранее пресс-служба ГСУ СК по Московской области сообщила, что собаки напали на мужчину и женщину под Истрой. От укусов мужчина скончался, женщина с травмами госпитализирована.

"Окончательные выводы делать рано, на месте работают правоохранительные органы, устанавливают все обстоятельства происшествия. К сожалению, один человек, мужчина, погиб и одна девушка получила множественные ранения, сейчас она прооперирована, находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии. Собаки отловлены специальной организацией", — приводит слова Дунаева пресс-служба администрации.

Дунаев также отметил, что дал поручение активизировать работу по отлову безнадзорных животных и животных без сопровождения. "Прошу жителей городского округа Истра направлять на мою почту… информацию о таких случаях для принятия соответствующих мер. Мои соболезнования родственникам погибшего и желаю скорейшего выздоровления пострадавшей", — добавил он.