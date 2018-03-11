При стрельбе в кафе в Башкирии пострадали два человека

УФА, 11 мар — РИА Новости. Башкирские полицейские выясняют личности хулиганов, которые устроили стрельбу в кафе, в результате чего пострадали два работника заведения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы управления МВД по региону.

По данным собеседника, инцидент произошел в ночь на воскресенье в одном из кафе города Салават.

"Несколько человек создали конфликтную ситуацию в кафе. В том числе стреляли из травматического оружия. В результате два сотрудника кафе получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью. Информации о том, что могли пострадать посетители, нет", — рассказал агентству собеседник.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство", ведется розыск участников конфликта.