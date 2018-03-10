Двое из четырех пострадавших в ДТП на Ставрополье скончались в больнице

ПЯТИГОРСК, 10 мар — РИА Новости. Водитель легковушки сбил в пятницу четырех подростков на Ставрополье, двое скончались в больнице, сообщает управление ГИБДД по краю.

"В пятницу вечером в Петровском районе водитель "ВАЗ 2107", обгоняя автомобиль "ВАЗ", не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся с ним. После этого водитель "семерки" не справился с управлением, по инерции продолжил движение и совершил наезд на четверых пешеходов", — говорится в сообщении.

Как отмечается, пешеходы двигались во встречном направлении по краю проезжей части.

"В результате ДТП четверо пешеходов, трое из которых несовершеннолетние: две девочки 14 и 15 лет, мальчик 15 лет и 19-летний парень с серьезными травмами были госпитализированы", — отметили в ведомстве.

В субботу 15-летняя девушка и 19-летний молодой человек от полученных травм скончались, говорится в сообщении.

По данным краевого УГИБДД, ребята возвращались с посещения секции.

"Водитель — 22-летний местный житель в момент ДТП был трезв, имеет водительский стаж — 3 года. За последние два года водитель "семерки" неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. По факту происшествия проводится проверка", — отметили в УГИБДД.