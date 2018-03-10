В Карачаево-Черкессии обнаружили тайник с оружием и боеприпасами

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Полицейские в скале под станицей Красногорской в Карачаево-Черкессии обнаружили тайник с оружием и боеприпасами, сообщается на сайте МВД республики.

"Тайник был обнаружен… в скальном массиве южнее станицы Красногорская. В углублении скалы были обнаружены и изъяты автомат Калашникова калибра 7,62 мм, карабин конструкции "Мосина" калибра 7,62 мм, 2 гранаты Ф-1 с запалами, магазин к автомату Калашникова калибра 7,62 мм, 70 винтовочных патронов калибра 7,62 мм, 68 автоматных патронов калибра 7,62 мм, 45 автоматных патронов калибра 5,45 мм, предмет, конструктивно схожий с СВУ с тротилом массой 7 грамм и фитилём, четыре охотничьих патрона", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по словам ранее судимого жителя города Усть-Джегута, схрон принадлежал ликвидированному в ходе спецоперации в ноябре 2009 года члену незаконного вооруженного формирования.

Как сообщается, по данному факту принимается процессуальное решение.