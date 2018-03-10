Полиция организовала дежурство у дома в Краснодаре, где взорвался газ

Автомобиль скорой помощи рядом с жилым домом на Славянской улице в Краснодаре, где произошел взрыв газа. 10 марта 2018

Автомобиль скорой помощи рядом с жилым домом на Славянской улице в Краснодаре, где произошел взрыв газа. 10 марта 2018

СОЧИ, 10 мар — РИА Новости. Во избежание случаев мародерства сотрудниками правоохранительных органов в круглосуточном режиме организована охрана у дома по улице Славянской в Краснодаре, где произошёл взрыв газа, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара со ссылкой на главу города Евгения Первышова.

Утром в субботу бытовой газ взорвался в пятиэтажном жилом доме на улице Славянская, пожара после ЧП не произошло. МЧС информировало, что частично обрушилась стена на пятом и четвертом этаже. Повреждена часть кровли над пятым этажом. Эвакуировано 30 человек. Уточняется, что погибших нет, пострадали семь человек, среди которых дети 9 и 12 лет. Пункт временного размещения для жильцов дома организован в школе №16, там дежурит бригада скорой медпомощи и психологи. По факту ЧП следственные органы завели уголовное дело.

По словам главы Краснодара Евгения Первышова, для принятия решения о восстановлении дома необходимо дождаться заключения экспертов.

"На месте работают специалисты для оценки ущерба причиненного конструктиву дома, чтобы определить, возможна ли эксплуатация дома и заселение жильцов в непострадавшие подъезды… На сегодняшний день необходимо расселить четвертый подъезд, наиболее пострадавший, по другим несущим конструкциям дома мы пока не видим серьезных повреждений. Речь идет о подъезде, где произошел взрыв. Сейчас в целях безопасности отключены свет, газ, вода, отопление в доме не отключалось… У дома в круглосуточном режиме организована охрана сотрудниками правоохранительных органов, чтобы исключить возможные случаи мародерства", — цитирует пресс-служба мэра города.

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Уточняется, что ведется подсчет нуждающихся в расселении жильцов, для этого есть номерной гостиничный фонд, при необходимости люди будут туда переселены. В дальнейшем ситуация будет зависеть от восстановительных работ, заявил Первышов.

По информации МЧС, по состоянию на 14.00 аварийно-поисковые работы на месте происшествия завершены, продолжается разбор завалов.

"На месте происшествия работают 188 человека и 59 единиц техники, от МЧС России — 77 человека и 23 единицы техники. Эвакуированные жители находятся в пункте временного размещения. На месте работают психологи", — уточняют в ведомстве.

Ситуация находится на контроле ЦУКС ГУ МЧС по Краснодарскому краю, также организована "горячая линия", телефон 8(861)268-64-40, сообщают спасатели.